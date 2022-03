IND vs SL:‘रोहित शर्मा मेरे कप्तान नहीं, विराट कोहली को बनाओ’, बेंगलुरु में पोस्टर लेकर पहुंचे फैन्स, ट्विटर पर जंग

भारत और श्रीलंका (Ind Vs Sl) के बीच बेंगलुरु स्टेडियम में पिंक बॉल टेस्ट (Pink Ball Test) खेला जा रहा है. टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में रही और श्रीलंका की टीम बेदम नज़र आई. रोहित शर्मा की अगुवाई में टी इंडिया का ये पहला डे-नाइट टेस्ट है. बेंगलुरु विराट कोहली के लिए लगभग होम ग्राउंड ही है, इसलिए उन्हें यहां ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है.



इस बीच रविवार को बेंगलुरु स्टेडियम में दो बच्चे एक पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसपर लिखा था कि रोहित शर्मा मेरे कप्तान नहीं हैं (Rohit Not My Captain), विराट कोहली को ही दोबारा कप्तान बनाओ. ये तस्वीर बच्चों के पिता ने ही ट्वीट की थी, जो काफी तेज़ी से वायरल हो गई.

लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई, जिसपर लोगों ने लिखा कि रोहित शर्मा देश के कप्तान हैं, ऐसे में उनके बारे में इस तरह की चीज़ें कहना सही नहीं है. साथ ही कुछ लोगों ने लगातार मैदान में गूंज रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नारों को लेकर आपत्ति जताई और क्लब क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखने को कहा.



कई लोगों ने इस तस्वीर पर मज़े भी लिए और लिखा कि रोहित आपके कप्तान इसलिए नहीं हैं, क्योंकि आप टीम में ही नहीं हैं. जबकि कुछ यूज़र्स ने जवाब दिया कि रोहित देश के तो कप्तान हैं, शायद आपके बच्चों के नहीं हैं.



गौरतलब है कि बेंगलुरु विराट कोहली के लिए दूसरा होम ग्राउंड ही है. क्योंकि आईपीएल में वह शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जुड़े हैं और लंबे वक्त तक कप्तान रहे हैं. तीन दिन के खेल में ही लगातार कई ऐसे मौके आए, जब दर्शक विराट कोहली, आरसीबी के नारे लगाते हुए दिखे.



बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन तो कुछ दर्शक सुरक्षाघेरा तोड़कर मैदान में घुस आए थे और विराट कोहली के साथ सेल्फी भी ली. विराट ने फैन्स के साथ तस्वीर खिंचवाई और बाद में सुरक्षाकर्मियों से कहा कि फैन्स पर कोई एक्शन ना लें.