Most Test Wickets: सबसे ज्यादा टेस्ट विकट के मामले में रविचंद्रन अश्विन ने डेल स्टेन को पछाड़ा, अब इन 7 बॉलर्स से पीछे

भारत और श्रीलंका (Ind Vs Sl) के बीच खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट (Day Night Test) में इतिहास रचा गया है. रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट के मामले में साउथ अफ्रीका के लीजेंड डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है. डेल स्टेन के टेस्ट क्रिकेट में 439 विकेट थे, अब अश्विन उनसे आगे निकल गए हैं.



टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में अब सात बॉलर ही रविचंद्रन अश्विन से आगे हैं. जबकि इनमें से भी सिर्फ दो क्रिकेटर ऐसे हैं, जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं. जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ही इस वक्त एक्टिव क्रिकेटर हैं.



टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट (Most Wickets In Test Cricket)

1. मुथैया मुरलीधरन- 133 मैच, 800 विकेट

2. शेन वॉर्न- 145 मैच, 708 विकेट

3. जेम्स एंडरसन- 169 मैच, 640 विकेट

4. अनिल कुंबले- 132 मैच, 619 विकेट

5. ग्लेन मैग्राथ- 124 मैच, 563 विकेट

6. स्टुअर्ट ब्रॉड- 152 मैच, 537 विकेट

7. कर्टनी वॉल्श- 132 मैच, 519 विकेट

8. रविचंद्रन अश्विन- 86 मैच, 440 विकेट*

9. डेल स्टेन- 93 मैच, 439 विकेट

रविचंद्रन अश्विन के लिए ये सीरीज़ स्पेशल रही है, क्योंकि मोहाली के टेस्ट मैच में उन्होंने भारत के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव के 434 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा था. अब उन्होंने विकेट के मामले में एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है.

रविचंद्रन अश्विन के पास अभी कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है, इस साल भारत को एक टेस्ट खेलना है जो इंग्लैंड के खिलाफ होगा. जबकि मौजूदा टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत को 6 टेस्ट खेलने हैं, इनमें से 4 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 बांग्लादेश के खिलाफ होने हैं जो घर में ही होंगे.