Ind Vs Wi, Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने किया युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू, IPL ऑक्शन पर ऐसे लिए मजे

Ind Vs Wi, Rohit Sharma: व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जीत हासिल हुई है. इस मैच में भारत की जीत के हीरो स्पिनर युजवेंद्र चहल रहे, जिन्होंने चार विकेट निकाले. चहल को ही प्लेयर ऑफ द मैच की अवॉर्ड भी मिला. मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू भी किया. दोनों इस बातचीत में मस्ती करते दिखे, साथ ही आईपीएल ऑक्शन पर भी बात की.



रोहित शर्मा ने यहां युजवेंद्र चहल से सवाल किया कि ब्रेक में उन्होंने क्या बदलाव किया और अपनी बॉलिंग को किस तरह सुधारने की कोशिश की. युजवेंद्र ने बताया कि जब वह टीम इंडिया से बाहर थे, तब उन्होंने ये सोचने की कोशिश की कि वह क्या बेहतर कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने बॉलिंग में कई तरह के बदलाव भी किए.

