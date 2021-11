Ind Vs Nz, Rohit Sharma: कैप्टन रोहित शर्मा का तूफान, बोल्ट के ओवर में की रनों की बरसात, बाद में बोले- मुझे मालूम है...

Rohit Sharma, Ind Vs Nz: टीम इंडिया ने बुधवार को खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में जीत हासिल की. भारतीय टीम एक वक्त पर आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बाद में मैच कुछ देर के लिए फंस गया. हालांकि, अंत में भारतीय टीम की जीत हुई. कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार पारी खेली, लेकिन वह फिफ्टी से चूक गए.

रोहित शर्मा अपनी पारी के दौरान शानदार रंग में दिखाई दिए, न्यूजीलैंड के प्राइम बॉलर ट्रेंट बोल्ट के एक ओवर में तो रोहित शर्मा ने गजब ही कर दिया. रोहित शर्मा ने लगातार दो चौके और छक्का जड़ा, ट्रेंट बोल्ट के उस ओवर में कुल 21 रन बने.

पारी के 5वें ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने आए तो केएल राहुल ने पहली ही बॉल पर 6 लगा दिया, बाद में रोहित शर्मा ने दो चौके और 1 छक्का लगाया. रोहित शर्मा यहां अपने पूरे रंग में दिखाई दिए.

रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 36 बॉल में 48 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 5 चौके और दो छक्के जड़े. रोहित शर्मा अब टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उनसे आगे सिर्फ मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली ही हैं.

