Rohit Sharma T20 WC: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा? चोट पर आया बड़ा अपडेट

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला 10 नवंबर को इंग्लैंड से होना है. एडिलेड में होने वाले इस मैच के लिए भारतीय टीम प्रैक्टिस में जुटी है. मंगलवार को इस बीच जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, तब एक बड़ी खबर आई. कप्तान रोहित शर्मा जब प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त उन्हें हाथ पर चोट लग गई थी. ऐसे में फैन्स की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब रोहित शर्मा की चोट पर ताज़ा अपडेट आया है.



एडिलेड में टीम इंडिया जब बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, उस वक्त रोहित शर्मा बैटिंग करने आए. यहां थ्रो डाउन बॉल खेलते हुए रोहित शर्मा की बांह में बॉल लग गई, जिसके बाद वह दर्द से कराहने लगे थे. हालांकि, इसके बाद उन्हें बर्फ लगाई गई और कुछ देर के ब्रेक के बाद वह फिर से बल्लेबाजी करने लगे.

Here’s Rohit batting in the nets after the injury scare. The ice pack did the trick pic.twitter.com/71Qws06XLl