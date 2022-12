Rohit Sharma India vs bangladesh ODI: हाथ में पट्टी बांधे आखिर तक लड़ते रहे रोहित शर्मा, जड़े 5 छक्के, नहीं जिता पाए मैच

Rohit Sharma India vs bangladesh ODI: बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का अलग ही जज्बा देखने को मिला. उनके हाथ में चोट लगी थी. स्कैन के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था. मगर मुश्किल स्थिति में रोहित शर्मा ने बल्ला थामा और मैदान पर उतर आए. हालांकि 9वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे रोहित शर्मा टीम को जीत नहीं दिला सके.

बांग्लादेश ने दूसरा वनडे मैच 5 रनों से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब सीरीज का दूसरा मैच 10 दिसंबर को चटगांव में खेला जाएगा. टीम इंडिया की यह बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दूसरी द्विपक्षीय सीरीज में हार है. इससे पहले 2015 में वनडे सीरीज हारे थे.

बाएं हाथ के अंगूठे से खून निकलने लगा था

दरअसल, रोहित को यह चोट बांग्लादेश की पारी के दौरान दूसरे ओवर में ही लगी थी. यह ओवर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने किया था. रोहित दूसरी स्लिप में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर अनामुल हक का कैच आया, जिसे रोहित पकड़ नहीं सके. इसी दौरान गेंद लगने से उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून निकलने लगा था.

चोट के कारण रोहित ओपनिंग नहीं आए, उनकी जगह विराट कोहली ने ओपनिंग की थी. मगर जब 272 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 207 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए, तब रोहित मैदान में उतरे. उस वक्त जीत के लिए 51 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी. रोहित ने चोट के बावजूद आक्रामक पारी खेली और 28 बॉल पर नाबाद 51 रन बनाए. निराशा वाली बात यह रही कि रोहित मैच नहीं जिता सके.

Captain Courageous!



