Rohit Sharma Dinesh Karthik: रोहित शर्मा ने पहले दिनेश कार्तिक की गर्दन पकड़ी थी, अब गले लगाया, देखें VIDEO

Rohit Sharma Dinesh Karthik: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में खेली जा रही तीन टी20 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है. सीरीज का दूसरा मैच नागपुर में शुक्रवार (23 सितंबर) को खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की.

मैच जीतने के साथ ही मैदान पर एक मजेदार पल देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ पिछले मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की मजाकिया अंदाज में गर्दन पकड़ ली थी. आज उसी कार्तिक को रोहित ने गले लगा लिया.

कार्तिक ने बेहतरीन अंदाज में फिनिश किया मैच

दरअसल, मैच के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी. तब बेस्ट फिनिशर का तमगा हासिल कर चुके दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर मौजूद थे. वह पिछले ओवर में ही क्रीज पर आए थे और एक भी बॉल नहीं खेली थी. आखिरी ओवर तेज गेंदबाज डेनियल सेम्स ने किया. इसमें कार्तिक ने पहली ही बॉल पर लेग साइड में छक्का जड़ दिया.

फिर 5 बॉल पर जब 3 रनों की जरूरत थी, तब ओवर की दूसरी ही बॉल पर कार्तिक ने डीप मिड विकेट की ओर चौका लगाया और टीम इंडिया को यह मैच जिता दिया. इस वक्त नॉनस्ट्राइक पर कप्तान रोहित शर्मा खड़े थे. कार्तिक के इस फिनिशर वाले अंदाज को करीब से देखकर रोहित गदगद हो गए और उन्होंने पास आकर कार्तिक को गले लगा लिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Captain @ImRo45 's reaction ☺️ Crowd's joy 👏 @DineshKarthik 's grin 👍 🎥 Relive the mood as #TeamIndia sealed a series-levelling win in Nagpur 🔽 #INDvAUS | @mastercardindia Scorecard ▶️ https://t.co/LyNJTtl5L3 pic.twitter.com/bkiJmUCSeu

टीम इंडिया इस तरह 6 विकेट से मैच जीती

बता दें कि बारिश के कारण बाधित इस नागपुर मैच को 8-8 ओवर का किया गया था. इसमें टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आठ ओवरों में 5 विकेट पर 90 रन बनाए थे. मैथ्यू वेड ने सबसे ज्यादा 43 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत के लिए अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा दो विकेट चटकाए.

