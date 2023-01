Rohit Sharma: रोहित शर्मा की दीवानगी, मैदान में दौड़ता आया बच्चा और लगा लिया गले, Video

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे मैच काफी जल्दी खत्म हो गया. टीम इंडिया ने इस मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की, न्यूजीलैंड मेजबान टीम को सिर्फ 109 रनों का ही लक्ष्य दे पाया था. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 51 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने कमाल के शॉट भी लगाए.

रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे, उस दौरान फैन्स में उनके प्रति दीवानगी देखने को मिली. भारतीय पारी के दौरान एक बच्चा सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में घुस आया और कप्तान रोहित शर्मा को गले लगा लिया.

A fan invaded and Rohit Sharma told the security to just let me go, "he's a kid". #RohitSharma #ICC #IndvsNZ2ndODI pic.twitter.com/11ae0TERUJ

भारतीय पारी का जब 10वां ओवर चल रहा था, तब अचानक ग्राउंड में हलचल मची. एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और रोहित शर्मा को गले लगा लिया. इतनी ही देर में सुरक्षाकर्मी भी बच्चे को पकड़ने आ गए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपील की कि उसे कोई भी सजा ना दें.

दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 51 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए. रोहित शर्मा लंबे वक्त से शतक का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं.

Rohit Sharma asking the security guard not to do anything against the fan.



Nice gesture from Captain. pic.twitter.com/pLS9NE9D40