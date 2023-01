Rohit Sharma Team India Captain: रोहित शर्मा अचानक कप्तानी छोड़ें, तो कौन संभालेगा कमान? BCCI अधिकारी का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Team India Captain: विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद साल 2021 के आखिर तक टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा को सौंप दी गई थी. तभी से रोहित टीम की कप्तानी संभाल रहे. रोहित के सामने द्विपक्षीय सीरीजों के अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2022 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 रहा था. मगर रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम का अब तक प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है.

खासकर मल्टी टीम टूर्नामेंट में तो टीम इंडिया का प्रदर्शन सराहनीय नहीं रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में बुरी तरह हारकर बाहर हुई. जबकि इससे ठीक पहले हुए एशिया कप में भी फाइनल तक नहीं पहुंची थी.

हार्दिक हो सकते हैं रोहित के बाद कप्तान

मगर अब भारतीय टीम को अपने ही घर में इसी साल वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है. इस बड़े टूर्नामेंट तक रोहित 36 साल के हो जाएंगे और फैन्स कयास लगा रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा कप्तानी से इस्तीफा दे सकते हैं. उस स्थिति में बीसीसीआई को तुरंत नया कप्तान नियुक्त करना होगा, जिसके लिए बोर्ड ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है.

बीसीसीआई के माइंड में भारतीय टीम के अगले कप्तान के रूप में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. हार्दिक पंड्या इस समय भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं. ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें वनडे टीम की कमान भी सौंप दी जाए.

Warm welcome for #TeamIndia here in Raipur ahead of the 2⃣nd #INDvNZ ODI 👏 👏 pic.twitter.com/wwZBNjrn0W