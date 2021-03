पंत ने अब आर्चर की गेंद पर लगाया हैरतअंगेज शॉट, सभी खिलाड़ी रह गए दंग

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर चर्चा में हैं. पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रिवर्स स्वीप कर छह रन बटोरे. इस शॉट को देखने के बाद आर्चर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम हैरान रह गई.

पंत ने यह शॉट चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर लगाया. आर्चर इस शॉट से पहले काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे. इसके बाद आर्चर की लेंथ- लाइन बिगड़ गई. पंत ने उनकी अगली गेंद पर एक और चौका जड़ा. पंत के रिवर्स स्वीप की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, 'यह नई पीढी है!! बिल्कुल निडर! इसे रिवर्स स्वीप कहें या कुछ और, मैं नहीं जानता. लेकिन एक तेज गेंदबाज पर ऐसा शॉट खेलने के लिए ऋषभ पंत को दाद देनी पड़ेगी.' पूर्व ओपनर गौतम गंभीर भी पंत के इस शॉट से हैरान रह गए. गंभीर ने कहा कि मुझे ऐसे शॉट खेलने की कभी हिम्मत नहीं हुई.

This is the new generation !! Absolutely fearless ! Reverse sweep or shot I don’t know what to call it ! But @RishabhPant17 hats off to you to hit a fast bowler like that ! Game on !! #IndiavsEnglandT20