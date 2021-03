IPL: गेंदबाजों की आने वाली है शामत, धोनी ने लगाए लंबे-लंबे शॉट्स, VIDEO

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं. वह चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में नेट्स में पसीना बहा रहे हैं. धोनी लंबे-लंबे शॉट्स लगा रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने उनकी बल्लेबाजी का वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

धोनी नेट्स में शानदार लय में दिख रहे हैं. वह तेज गेंदबाज और स्पिनरों के खिलाफ अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं. सीएसके के इस वीडियो में धोनी बड़े-बड़े छक्के लगाते दिख रहे हैं. फ्रेंचाइजी ने इसका कैप्शन दिया है- माही ऑल द वे...थाला.. व्हिसलपोडू.. येलो लव.

बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल का पिछला सीजन बेहद खराब रहा था. फ्रेंचाइजी 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल के 14वें सीजन के लिए तैयारियों में जुट चुकी है. इस सीजन में सीएसके जोरदार वापसी करना चाहेगी. इसके लिए खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कैंप में शामिल होना शुरू कर दिया है.

Mahi way all the way!!! 👀 on #Thala #WhistlePodu #Yellove 💛🦁 pic.twitter.com/gU1TRD2ZP9