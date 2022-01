Rishabh Pant With Neeraj Chopra: जब मिले ऋषभ पंत और नीरज चोपड़ा, फिर हुआ मस्ती धमाल

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के बीच मुलाकात शानदार रही. वे एक फोटोशूट के दौरान हाल ही में मिले थे. यह दोनों की पहली मुलाकात रही. दोनों ही प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी भी दी.

नीरज ने ट्विटर पर फोटो शेयर किए

सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर दो फोटोज शेयर किए. फोटो में दोनों काफी मस्ती करते दिख रहे हैं. नीरज ने पोस्ट में लिखा- जब आपके जैसे दोस्त हों, तो कैमरा फेस करते समय भी सबकुछ आसान हो जाता है. ऋषभ पंत के साथ इस तरह काफी मस्ती की.

पंत ने रीट्विट कर जवाब दिया

नीरज चोपड़ा को काफी फैंस ने रिप्लाई किया. इसी बीच ऋषभ पंत ने भी कमेंट किया. उन्होंने रीट्विट करते हुए लिखा- आप पहले से ही सब जानते हो नीरज... ट्रेनिंग के लिए गुड लक, उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी.

पंत की पोस्ट पर फैंस के कुछ अलग ही तरह के रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने पूछा- ऋषभ भैया अगला शतक कब आएगा? वेस्टइंडीज के खिलाफ मेरे ही शहर में मैच खेलने वाले हो. एक शतक मार दो तो मजा आ जाएगा.

You're already a pro, Neeraj! Good luck with training and hope to catch up soon 🙂 https://t.co/Mf56CKw03m