IND vs WI T20: दूसरे मैच में जब थोड़ी देर के लिए टीम इंडिया के 'कप्तान' बने ऋषभ पंत!

India vs West Indies 2nd T20: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने घरेलू टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी है. शुक्रवार (18 फरवरी) को खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 8 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है.

मैच में एक समय ऐसा भी आया था, जब रोहित शर्मा किसी कारण से मैदान के बाहर चले गए थे. तब दो ओवर के लिए टीम इंडिया की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने संभाली थी.

क्लिक करें: आखिरी ओवर का रोमांच, 25 रन...वेस्टइंडीज़ ने जड़े छक्के लेकिन ऐसे जीत गया भारत

13वें ओवर में पंत ने कप्तानी संभाली

दरअसल, यह वाकया वेस्टइंडीज की पारी के दौरान हुआ था. इस पारी का 13वां ओवर शुरू होना था, तभी रोहित शर्मा मैदान से बाहर चले गए. जाते-जाते उन्होंने यह ओवर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को सौंप दिया था. यहां से वेस्टइंडीज को जीत के लिए 42 बॉल पर 84 रन की जरूरत थी और क्रीज पर रोवमैन पॉवेल और निकोलस पूरन काबिज थे.

रोहित की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली. बता दें कि इस सीरीज के लिए ऋषभ पंत को ही उप-कप्तान नियुक्त किया गया था, ऐसे में जब कप्तान मैदान पर नहीं रहे, तब उनके पास ही ये जिम्मेदारी आई. 24 साल के ऋषभ पंत को भविष्य के लिए लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा माना जा रहा है, ऐसे में टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा कदम है.

दो ओवर के बाद रोहित की वापसी

हर्षल पटेल के ओवर में विंडीज टीम ने 10 रन बनाए. इसके बाद कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत ने अगला ओवर युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को थमा दिया. इस ओवर में रवि ने 11 रन दिए. इस तरह दो ओवर के बाद रोहित ने मैदान में वापसी की और कप्तानी का मोर्चा संभाला. यहां से विंडीज को जीत के लिए 30 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर पॉवेल और पूरन ही काबिज थे. आखिर में रोहित की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की.

Perfect way to seal the series. We march on! ⚡️ #TeamIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/RFcOqMGPAf