Ind Vs SL T20: रवींद्र जडेजा-ऋतुराज गायकवाड़ को क्या हुआ? युजवेंद्र चहल ने शेयर की दोनों की फनी फोटो

भारत और श्रीलंका के बीच लखनऊ में पहला टी-20 मुकाबला गुरुवार को खेला जाना है. टीम इंडिया की तैयारी शुरू हो गई है और खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेकिन प्रैक्टिस से इतर मस्ती भी जारी है. भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर टीम के खिलाड़ियों की फिल्टर्ड फोटो शेयर की है.

युजवेंद्र चहल ने रवींद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की तस्वीर शेयर की है. इसमें रवींद्र जडेजा को फिल्टर के जरिए ज्वेलरी पहना दी है. चहल ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया है कि जड्डू पा का टीम में स्वागत है. साथ ही उन्होंने इसे पुष्पा हैशटेग दिया है.

ऐसा ही ऋतुराज गायकवाड़ के साथ किया है, जहां उन्होंने फिल्टर के जरिए ऋतुराज को कैप पहना दी है और चोटियां बना दी हैं. दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रही हैं.

आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा की टीम में लंबे वक्त के बाद वापसी हुई है, वह चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका भी नहीं जा पाए थे. पिछले कुछ वक्त से रवींद्र जडेजा बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रहे थे.

बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में रवींद्र जडेजा ने कहा कि वह अब फिट महसूस कर रहे हैं, बेंगलुरु में लगातार उन्होंने काम किया और अब इंडियन टीम में वापस आकर भी उन्हें काफी अच्छा लग रहा है. बता दें कि इस बार रवींद्र जडेजा टेस्ट के साथ-साथ टी-20 टीम में भी शामिल हैं.

💬 💬 "I'm excited to be back and raring to go."



Say Hello to all-rounder @imjadeja and vice-captain @Jaspritbumrah93 as they join #TeamIndia for the Sri Lanka series. 👋 👋@Paytm | #INDvSL pic.twitter.com/gpWG3UESjv