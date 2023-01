मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं रवींद्र जडेजा, पर फैन्स बोले- ये 2 प्लेयर आपकी कमी पूरी कर देंगे

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जल्द ही क्रिकेटिंग फील्ड पर वापसी करने जा रहे हैं. रवींद्र जडेजा के 24 जनवरी से शुरू होने वाले सौराष्ट्र के अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच में वापसी करने और खेलने की उम्मीद है. जडेजा को अपने दाएं घुटने में चोट के कारण पिछले सितंबर में एशिया कप से बाहर होना पड़ा था. इसके साथ ही चोट के चलते वह टी20 वर्ल्ड कप में भी भाग नहीं ले पाए थे. जहाँ भारत इंग्लैंड से दस विकेट की शर्मनाक हार के बाद सेमीफाइनल में हार गया.

जडेजा फिलहाल राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर रहे हैं. उन्हें चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चार मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले के लिए 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. खुद रवींद्र जडेजा भी मैदान पर वापसी करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उत्सुक हैं. रवींद्र जडेजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपनी टेस्ट जर्सी शेयर करते हुए लिखा, ' Missed You, But Soon.'

जडेजा को ट्वीट करना भारी पड़ गया और फैन ने उन्हें रिटायरमेंट लेने की सलाह दे डाली. फैन का मानना है कि अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं और उन्हें ही मौका मिलना चाहिए. एक फैन ने लिखा, 'भाई आप नहीं आएंगे तो ही अच्छा रहेगा. अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में आपका रिप्लेसमेंट मिल गया है. आप राजनीति में ध्यान दें.'

एक यूजर ने लिखा, 'इसमें कोई शक नहीं कि आप दिग्गज ऑलराउंडर हैं, लेकिन अक्षर इस समय बेहतरीन लय में हैं. मुझे उम्मीद है कि अक्षर को टीम से बाहर नहीं रखा जाएगा.'

जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली घरेलू सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम में भले ही शामिल किया गया है, लेकिन उनका चयन उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. चयनकर्ताओं ने स्पष्ट किया था कि जडेजा के चयन पर तभी विचार किया जाएगा, जब एनसीए उनकी फिटनेस को प्रमाणित करेगा. जडेजा ने कथित तौर पर इस सप्ताह की शुरुआत में बल्लेबाजी और गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन टीम में वापसी करने से पहले उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा.

जडेजा का रोल होगा काफी अहम

बाएं हाथ के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट के साथ-साथ भारत के लिए सीमित ओवर्स के प्रारूप में भी नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं. ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जडेजा का बल्ले से रोल काफी अहम होगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से भी दोनों टीमों के लिए काफी बड़ी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा. फिर दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में बाकी तीन मुकाबले होंगे.