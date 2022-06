IPL के बाद क्लब क्रिकेट खेलने क्यों उतरे स्पिनर रविचंद्रन अश्विन? मिला ये जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब क्लब क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं. अश्विन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं किया गया था, मगर अश्विन भी मैदान से दूर नहीं रहने वाले थे. अश्विन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे. यह टीम फाइनल में हारी थी.

हालांकि अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया है. यह टेस्ट मैच एक जुलाई से इंग्लैंड में ही खेला जाएगा. इसके लिए भारतीय टीम जल्द ही इंग्लैंड रवाना होगी, जहां एजबस्टन में लीसेस्टरशर के खिलाफ अभ्यास मैच खेलना है.

अपनी कप्तानी में क्लब टीम को खिताब जिताया

रविचंद्रन अश्विन पलयमपट्टी शील्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में उतरे थे. उन्होंने मैलापुर रिक्रिएशन क्लब ए की कप्तानी की थी. सेमीफाइनल में ग्रांड स्लैम क्रिकेट क्लब के खिलाफ मुकाबले में अश्विन ने ओपनिंग करते हुए 108 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को मैच जिताकर फाइनल में पहुंचाया. अब खिताबी मुकाबले में भी जीत दिलाकर अश्विन ने अपनी टीम को खिताब जिता दिया.

He's got 654 Intl wickets and 3761 runs but that doesn't stop @ashwinravi99 from playing club cricket. 🙌#RoyalsFamily | #HallaBol pic.twitter.com/RLvkxGuKFI