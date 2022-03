IND vs SL: 'रोहित शर्मा शानदार कप्तानी कर रहे, वह चाहते थे रवींद्र जडेजा दोहरा शतक जमाएं', रविचंद्रन अश्विन का बयान

टीम इंडिया इन दिनों अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज खेल रही है. पहला मैच मोहाली में हुआ था, जो भारतीय टीम ने पारी और 222 रन के अंतर से जीता था. यह बतौर कप्तान रोहित शर्मा का पहला टेस्ट था. इसमें ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी.

पहला टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली. अब आखिरी और दूसरा टेस्ट बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 12 मार्च से खेला जाएगा. बतौर कप्तान रोहित अपनी पहली सीरीज क्लीन स्वीप से जीतना चाहेंगे.

इसी कड़ी में भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में मैंने रोहित को बड़े गौर से समझा है. वह सभी का ध्यान रखने वाले कप्तानों में से हैं. वह चाहते थे कि रवींद्र जडेजा अपना दोहरा शतक जमाएं. साथ ही तीसरे स्पिनर के तौर पर खेल रहे जयंत यादव को भी ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी का मौका देना चाह रहे थे.

रोहित काफी मजबूत और बहुत अच्छे हैं

अश्विन ने BCCI से कहा कि रोहित को हम सभी जानते हैं कि वह कितने मजबूत और कितने अच्छे हैं. हालांकि मैंने बतौर लीडर उनमें और भी कई ज्यादा मानवीय गुण देखे हैं. वह टीम में किसी स्पेशल को तलाश रहा था. सभी को कैसा महसूस करना चाहिए, इंजन के रूम में काम करने के लिए आत्मविश्वास होना जरुरी है. जयंत यादव टीम में तीसरे स्पिनर के तौर पर थे, वह उसकी काफी देखभाल कर रहे थे और लगातार गेंदबाजी रोटेट कर रहे थे. रोहित ने एक छोर पर तेज गेंदबाज को लगाए रखा था.

