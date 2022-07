Ind Vs Eng: रवि शास्त्री ने नासिर हुसैन को फोटो से कर दिया क्रॉप? कमेंट्री बॉक्स में जबरदस्त ‘लड़ाई’, Video

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में टेस्ट मैच चल रहा है. टीम इंडिया यहां पर मज़बूत स्थिति में है और दर्शकों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. क्रिकेट के मैदान से अलग एक मस्ती भरा मुकाबला कमेंट्री बॉक्स में भी देखने को मिला है, जहां रवि शास्त्री, केविन पीटरसन और नासिर हुसैन में बैंटर देखने को मिला है.

दरअसल, रवि शास्त्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे सभी कमेंटेटर्स मौजूद हैं. लेकिन यहां एक खेल हुआ, ओरिजनल तस्वीर से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को क्रॉप कर दिया गया.

"I've just been cropped out of Ravi Shastri's life, cancelled!" 😪💔



Ravi (or was it? 👀) broke Nasser's heart 🤣👇#ENGvIND pic.twitter.com/gAzr8TP7b6