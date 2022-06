Sarfaraz Khan: IPL में नहीं मिला था इस प्लेयर को ज्यादा मौका... अब बल्ले से कर रहा 'Fire'

युवा बल्लेबाज सरफराज खान का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है. सरफराज ने गुरुवार को बेंगलुरु में जारी रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ दिया. 24 साल के सरफराज खान ने स्पिनर कुमार कार्तिकेय की गेंद पर चौका लगाकर 190 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में सरफराज खान का यह चौथा शतक रहा जिससे आप इस खिलाड़ी के फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं.

सरफराज खान 134 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें गौरव यादव ने आदित्य श्रीवास्तव के हाथों कैच आउट कराया. सरफराज ने 243 गेंदों की पारी में 13 चौके और दो छक्के जड़े.

इस फाइनल मुकाबले से पहले सरफराज खान ने 275, 63, 48, 165, 153, 40, 59* के स्कोर दर्ज किए थे. सरफराज खान रणजी ट्रॉफी 2021-22 में अबतक 8 पारियों में 937 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इस दौरान उनका औसत 133.85 का रहा है.

