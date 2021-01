नस्लीय टिप्पणी पर सचिन बोले- क्रिकेट भेदभाव नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए मैदान में कोई जगह नहीं

सिडनी टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर हुई रंगभेदी टिप्पणी पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है. BCCI, कैप्टन विराट कोहली के बाद अब पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस हरकत पर आपत्ति जताई है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके कहा कि खेल एकजुटता के लिए है, बांटने के लिए नहीं. क्रिकेट भेदभाव नहीं करता. बैट और बॉल उन्हें पकड़ने वाले की प्रतिभा को पहचानते हैं, नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीयता नहीं. जो इसे नहीं समझते हैं, उनके लिए खेल के मैदान में कोई जगह नहीं है. सचिन के इस ट्वीट पर क्रिकेट फैन्स ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के साथ हुए बर्ताव पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं.

SPORT is meant to UNITE us, not DIVIDE us.



Cricket never discriminates. The bat & ball recognizes talent of the person holding them - not race, colour, religion or nationality. Those who don’t understand this have NO PLACE in a sporting arena.@ICC @BCCI @CricketAus #racism