Rahul Dravid Reaction: द्रविड़ को ऐसे नहीं देखा होगा! ऋषभ पंत के धमाके पर झूम उठे कोच राहुल, Video

इंग्लैंड के खिलाफ जारी एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन जो देखने को मिला वो ऐतिहासिक था. टीम इंडिया जब बैकफुट पर थी, उस वक्त विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज़ पर आए और ऐसा काउंटर अटैक किया कि इंग्लिश टीम ही बैकफुट पर आ गई. ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी और टीम इंडिया को संकट से निकाला, लेकिन इस बीच कोच राहुल द्रविड़ का एक रिएक्शन वायरल हो रहा है.



ऋषभ पंत ने जब दो रन दौड़कर अपना शतक पूरा किया, उस वक्त पूरी टीम ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां बजाईं. इसी दौरान कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीट से उठे और खुशी में ज़ोर से चिल्ला पड़े. राहुल द्रविड़ जिन्हें द वॉल कहा जाता है और उनके संयम की मिसालें दी जाती हैं, यहां वो सबकुछ टूटता दिखा.



Pant dominates Day 1 of Historic Test with a record-shattering display en route a classy 146 off just 111 balls for #TeamIndia 🫡🔥



राहुल द्रविड़ का ये रिएक्शन देख सोशल मीडिया पर फैन्स, कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स हर कोई हैरान था. राहुल द्रविड़ के अलावा विराट कोहली और अन्य प्लेयर्स भी ऋषभ पंत की सेंचुरी पर झूम उठे. सोशल मीडिया पर राहुल द्रविड़ के इस अंदाज़ पर जमकर मीम्स भी बने.



Virat Kohli, Rahul Dravid and all players's reaction when Rishabh Pant completed his Hundred. pic.twitter.com/TyGD6IXlX9 — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 1, 2022

The satisfaction of a Coach or Mentor is something else. Rahul Dravid never showed emotions even when he scored big as a player ,now celebrates in a big way for #RishabhPant ! #INDvsENG pic.twitter.com/4Pk1aOfsVt — Vikram Sathaye (@vikramsathaye) July 2, 2022

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की पहले बैटिंग आई. भारतीय टीम 100 रन से पहले ही अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा का काउंटर अटैक शुरू हुआ. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.



ऋषभ पंत ने सिर्फ 89 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की और अपनी पारी में कुल 146 रन बनाए. ऋषभ पंत ने 111 बॉल में 146 रन बनाए, इनमें 19 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. टेस्ट क्रिकेट में भी ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 131 से ज्यादा का रहा.