‘Madness’…अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह ना मिलने पर भड़के माइकल वॉन और शशि थरूर

भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल मैदान में चौथा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. भारतीय टीम ने इस मैच में दो बदलाव किए हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को एक बार फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है. अश्विन को टीम में जगह ना मिलने पर कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने गुस्सा और हैरानी व्यक्त की है.



इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर लिखा कि रविचंद्रन अश्विन का सिलेक्शन ना होना इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा नॉन-सिलेक्शन है. 413 टेस्ट विकेट और 5 टेस्ट शतक. पागलपन.



The non selection of @ashwinravi99 has to be greatest NON selection we have ever witnessed across 4 Tests in the UK !!! 413 Test wickets & 5 Test 100s !!!! #ENGvIND Madness …

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट कर इस फैसले की निंदा की है. शशि थरूर ने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अश्विन को फिर बाहर बैठाया गया है. इंग्लैंड की सबसे स्पिन फ्रेंडली पिच पर बाहर बैठाना विश्वास करने से परे है. अगर आप पांच बेस्ट बॉलर्स को चुनते हैं, तो अश्विन उनमें पहले या दूसरे नंबर पर हैं. शशि थरूर ने कहा कि मोहम्मद शमी और अश्विन को ओवल के मैदान पर बाहर निकालना गलत है.

I can't believe they left out Ashwin again, on England's most spin-friendly ground. This team is unbelievable. You pick your five best bowlers, @ashwinravi99 has to be the first or second name. Omitting him & @MdShami11 at the Oval is like a death-wish -- as if you want to lose!