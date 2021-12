Ashes Gabba Test: बीच मैच में मौका देख गर्लफ्रेंड पर फेरा ऐसा 'जादू...' Kiss किया और उठा लिया बाहों में, VIDEO

एशेज सीरीज 2021 के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गाबा टेस्ट में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया. दरअसल, मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू ही हुआ था कि दर्शकों के बीच बैठे एक ऑस्ट्रेलियाई फैन ने अपनी महिला दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. साथ ही स्टेडियम में ही दर्शकों के बीच एक-दूसरे को 'किस' भी किया.

यह वाकया उस समय हुआ, जब तीसरे दिन की शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 8 विकेट पर 413 रन था. इसी दौरान अंपायर ने ड्रिंक्स ब्रेक लिया. तभी दर्शकों के बीच बैठे एक ऑस्ट्रेलियाई फैन ने मौका देखा और अपनी महिला दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर दिया.

इस अलग अंदाज में किया प्रपोज

उस व्यक्ति का यह प्रपोज करने का तरीका भी कुछ अलग ही था. पहले उसने मौका देखा कि ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और सभी लोग रिलैक्स हो गए हैं. तभी उसने अपनी महिला दोस्त से दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां देखो. जब महिला दोस्त पीछे मुड़ी, तभी वह व्यक्ति घुटनों पर बैठ गया और अंगूठी दिखाई. महिला ने देखा और चेहरे पर मुस्कान आ गई. उस व्यक्ति ने प्रपोज किया, जो महिला ने तुरंत हां भी कर दी.

दर्शकों ने चीयर किया

बस फिर क्या था. दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. पहले महिला ने किस किया, तो उस व्यक्ति ने उन्हें गोद में उठा लिया. फिर उसने अंगूठी पहनाई. इसके बाद दोबारा दर्शकों के बीच एक-दूसरे को किस किया. इसी दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर चीयर किया. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

She said yes! How good! pic.twitter.com/Mc7erNaeYO