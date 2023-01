Prithvi Shaw India vs New Zealand: 'इतने फोन और मैसेज आए कि मोबाइल हैंग हो गया', क्यों भावुक हुए पृथ्वी शॉ

Prithvi Shaw India vs New Zealand: भारतीय टीम के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ इन दिनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं. करीब डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई है. पृथ्वी शॉ को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली है. इसको लेकर पृथ्वी शॉ बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

पृथ्वी शॉ ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टीम इंडिया में सेलेक्शन के बाद उनकी फैमिली, दोस्त और करीबी रिश्तेदार बेहद खुश हुए. टीम इंडिया में सेलेक्शन के बाद पृथ्वी शॉ के पास इतने फोन और मैसेज आए कि उनका मोबाइल ही हैंग हो गया था.

'मैं डर गया था कि आखिर हुआ क्या है'

युवा ओपनर पृथ्वी शॉ का यह वीडियो मैसेज बीसीसीआई ने शेयर किया है. इसमें इस युवा ओपनर ने कहा, 'टीम इंडिया में सेलेक्शन के बाद मेरे पिता और बाकी सभी बेहद खुश हुए. बड़े लंबे समय बाद टीम इंडिया में मेरा सेलेक्शन हुआ है. इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है. रात को करीब 10.30 बजे टीम इंडिया का ऐलान किया गया था. उस वक्त में सो रहा था.'

पृथ्वी शॉ ने आगे कहा, 'मेरा मोबाइल साइलेंट था. बीच में जब में उठा, तब मैंने देखा कि कई सारे फोन कॉल्स और मैसेज आए थे. इससे मेरा मोबाइल हैंग हो गया था. मैं समझ नहीं पा रहा था और डर गया था कि आखिर हुआ क्या है. तब मुझे पता चला कि टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में मेरा सेलेक्शन हो गया है. मेरे पिता और करीबी दोस्तों ने मुझे बताया. '

