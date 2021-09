ओवल में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी बोले- टीकाकरण के मोर्चे और क्रिकेट पिच पर महान दिन

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के द ओवल ग्राउंड में सोमवार को इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हराकर 50 साल बाद यहां जीत दर्द की. भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'टीकाकरण के मोर्चे पर और क्रिकेट पिच पर महान दिन (फिर से). हमेशा की तरह #TeamIndia की जीत! #SabkoVaccineMuftVaccine

Great day (again) on the vaccination front and on the cricket pitch. As always, #TeamIndia wins! #SabkoVaccineMuftVaccine