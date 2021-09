टीम इंडिया ने ओवल में रचा इतिहास, इंग्लैंड को 157 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 से आगे

टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया है. ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था. इंग्लिश टीम 210 रनों पर ऑल आउट हो गई. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है.

भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट मैच जीतने के लिए 50 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा. उसने इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल में टेस्ट मैच जीता था.

ऐसा रहा मुकाबला

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपने कप्तान जो रूट के फैसले को सही साबित किया और टीम इंडिया को 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया. क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके थे. ऑली रॉबिन्सन के खाते में 3 विकेट आए. टीम इंडिया की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. कप्तान कोहली ने 50 रनों की पारी खेली.

इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत खराब रही. जसप्रीत बुमराह ने 6 के स्कोर पर इंग्लैंड के ओपनर्स रोरी बर्न्स और हसीब हमीद को आउट कर दिया. इसके बाद डेविड मलान और जो रूट ने तीसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की.

उमेश यादव ने कमाल की गेंद फेंकते हुए जो रूट को बोल्ड कर दिया. उन्होंने इंग्लैंड को 52 के स्कोर पर तीसरा झटका दिया. इसके बाद क्रेग ओवरटन और डेविड मलान भी जल्दी पवेलियन लौट गए. 62 के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी.

THIS. IS. IT! 👏 👏



Take a bow, #TeamIndia! 🙌 🙌



What a fantastic come-from-behind victory this is at The Oval! 👌 👌



We head to Manchester with a 2-1 lead! 👍 👍 #ENGvIND



Scorecard 👉 https://t.co/OOZebP60Bk pic.twitter.com/zhGtErWhbs