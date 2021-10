डे-नाइट टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ हुए मैच में भारतीय महिला खिलाड़ियों का दबदबा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र दिन-रात्रि महिला टेस्ट ड्रॉ रहा. भारतीय महिला टीम ने अपने पहले डे-नाइट टेस्ट में ज्यादातर समय मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाए रखा, जो मुख्यत: पहले दो दिन खराब मौसम रहने की वजह से ड्रॉ रहा. भारतीय टीम ने पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन पर घोषित की थी. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन पर घोषित की.

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीन विकेट पर 143 रनों पर खेलना शुरू किया. एलिस पैरी (नाबाद 68) और एशले गार्डनर (51) के बीच 89 रनों की साझेदारी बना चुकी थी, जिसके बाद भारतीय तेज गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम पर हावी हो गई. जिससे मेजबान टीम 4 विकेट पर 208 रनों से 9 विकेट पर 241 रनों पर पहुंच गई. फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने पहली पारी घोषित करने का दिलचस्प फैसला किया.

#TeamIndia captain @M_Raj03 & Meg Lanning shake hands. 🤝



The #AUSvIND Pink-BallTest ends in a draw and both teams will get 2 points each. 👍 👍



Scorecard 👉 https://t.co/seh1NVa8gu pic.twitter.com/8o7XEBRoEX