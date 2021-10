IPL 2021, RCB vs PBKS: आउट या नॉटआउट? बेंगलुरु-पंजाब के मैच में ऐसा क्या हुआ कि अंपायर से भिड़ गए केएल राहुल

RCB VS PBKS: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच रविवार को आईपीएल 2021 का मुकाबला खेला गया. बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन बेंगलुरु की पारी के 8वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ कि पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल की मैदान पर अंपायर्स से भिड़ंत हो गई.

बेंगलुरु को पंजाब के खिलाफ शानदार शुरुआत मिली, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने पंजाब किंग्स को परेशान कर दिया. बेंगलुरु की पारी के आठवें ओवर में जब रवि बिश्नोई बॉलिंग करने के लिए आए तब चौथी बॉल पर कुछ ऐसा हुआ कि मैदान पर बवाल हो गया.

रवि बिश्नोई की बॉल पर देवदत्त पडिक्कल ने रिवर्स स्वीप खेलना चाहा लेकिन बॉल उनका करीब से निकली और सीधे विकेटकीपर केएल राहुल के हाथ में चली गई. केएल राहुल ने अपील की लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया, उसके बाद जब पंजाब की टीम ने रिव्यू लिया तब भी थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट ही दिया.

इसी बात पर केएल राहुल भड़क गए, क्योंकि थर्ड अंपायर जब फैसला रिव्यू कर रहे थे तब अल्ट्रा एज में दिखा कि बॉल जब ग्लव्स से निकल रही थी तब वहां हल्का सा टच था. इसके बाद भी अंपायर ने नॉट आउट ही दिया. इसी को लेकर केएल राहुल भड़क गए और सीधे अंपायर के पास पहुंचे.

केएल राहुल ने अंपायर से अल्ट्रा एज की बात भी की, लेकिन अंपायर ने इसको आउट नहीं दिया. इस दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और अन्य कुछ कमेंटेटर्स ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए और इसे आउट ही माना.

सिर्फ टीवी कमेंटेटर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग इस मसले पर भिड़ते हुए दिखे. गौतम गंभीर के अलावा आकाश चोपड़ा ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए और सवाल किया कि आखिर वो नॉट आउट कैसे था.

How was that Not Out??? #Devdutt #IPL2021 #RCBvPBKD