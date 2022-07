Sri lanka vs Australia Test: पैट कमिंस ने जड़ा ऐसा छक्का, बॉल स्टेडियम के पार सड़क पर गिरी, VIDEO

Sri lanka vs Australia Test: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है.

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने टेस्ट में टी20 जैसी आक्रामक पारी खेली. कमिंस ने 16 बॉल पर 26 रन जड़ दिए. इस दौरान उन्होंने तीन लंबे छक्के भी जड़े और सिर्फ एक चौका लगाया.

पैट कमिंस के सिक्स का वीडियो वायरल

इस पारी के दौरान पैट कमिंस ने एक ऐसा छक्का जड़ा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. कमिंस ने ऐसा हिट मारा कि बॉल स्टेडियम के पार सीधे सड़क पर जाकर गिरी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर फैन्स भी काफी हैरान हैं.

दरअसल, यह वाकया ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी के दौरान 69वें ओवर में हुआ. यह टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल का आखिरी ओवर भी रहा, जो स्पिनर जेफ्री वेंडेर्सी ने किया. कमिंस ने इस ओवर की आखिरी बॉल पर घुटने पर बैठकर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया. यह बॉल सीधे स्टेडियम के पार सड़क पर जाकर गिरी.

Who’s going to find the ball Pat Cummins just hit out of Galle? 😆 #SLvAUS pic.twitter.com/BBSuoiJFm3