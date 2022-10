Pak Vs Eng T20: लाहौर में इंग्लैंड ने की पाकिस्तान की धुलाई, 7 ओवर में बना डाले 100 रन

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रही टी-20 सीरीज़ में गजब का रोमांच देखने को मिल रहा है. अभी तक 6 मैच खेले जा रहे हैं और दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर हैं. शुक्रवार को लाहौर में हुए मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 169 का स्कोर बनाया, जिसे इंग्लैंड ने 15 ओवर के भीतर ही पा लिया.



सिर्फ 7 ओवर में 100 रन



इंग्लैंड के लिए इस मैच में फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स ने ओपनिंग की और पाकिस्तानी बॉलर्स पर टूट पड़े. फिल सॉल्ट ने यहां 41 बॉल में 88 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 213 का रहा, वहीं एलेक्स हेल्स ने 12 बॉल में 27 रन बनाए. दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड ने अपने 100 रन सिर्फ 7 ओवर के भीतर पूरे कर लिए थे.



इंग्लैंड के ओपनर्स ने 23 बॉल में 55 रनों की साझेदारी की, जडबकि दूसरे विकेट के लिए डेविड मलान और फिल सॉल्ट ने 34 बॉल में 73 रनों की पार्टनरशिप की. डेविड मलान ने भी 18 बॉल में 26 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड ने इस मैच में 33 बॉल शेष रहते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की.



