Pak Vs Eng: इंग्लैंड के ‘Bazball’ तूफान में उड़ा पाकिस्तान! टेस्ट में मचाया वनडे जैसा धमाल

पाकिस्तान के रावलपिंडी में गुरुवार (1 दिसंबर) को ऐतिहासिक इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई. बीते दिन जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीमार होने की खबर आई तब लगा कि टेस्ट पर कुछ संकट आ गया है, लेकिन यह मैच अपने तय समय पर शुरू हुआ. इंग्लैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और टेस्ट मैच में वनडे की तरह बल्लेबाजी पर पाकिस्तानी बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दीं.



इंग्लैंड की ओर से दोनों ओपनर्स ने शानदार शतक जड़ा और सिर्फ शुरुआती 35 ओवर्स में ही स्कोर को सवा दो सौ रनों के पार पहुंचा दिया. इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने 122, बेन डकेट ने 107 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच सिर्फ 35.4 ओवर में 233 रनों की साझेदारी हुई और इस दौरान पाकिस्तानी बॉलर्स पानी मांगते नज़र आए.



इंग्लैंड के बैज़बॉल ने सबको किया फेल!

ब्रैंडन मैक्कुलम जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच बने, उसके बाद से बैज़बॉल टर्म काफी फेमस हुई थी. इसका मतलब आक्रामक क्रिकेट खेलना था, यहां रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर्स ऐसा ही करते नज़र आए, जब दोनों ओर से तेज़ प्रहार शुरू हुआ. इंग्लैंड ने सिर्फ 9वें ओवर में अपने 50 रन, 14वें ओवर में 100 रन और 30.1 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए थे, ऐसा नज़ारा टेस्ट नहीं बल्कि वनडे में ही देखने को मिलता है.

Brilliant effort from Ben Duckett to bring up his first Test ton 👍#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/oXmeLROyB8