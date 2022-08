Bhuvneshwar Kumar-Hardik Pandya Ind Vs Pak: भुवी-पंड्या के आगे पानी मांगते दिखे पाकिस्तानी बल्लेबाज, ऐसे ढह गई पूरी टीम

एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ. टीम इंडिया ने इस मैच में दमदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर नज़र आया. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ. टीम इंडिया के लिए हार्दिक पंड्या ने कमाल किया और पाकिस्तान को लगातार झटके दिए. पाकिस्तान सिर्फ 147 के स्कोर पर ऑलआउट हो गया और 20 ओवर भी नहीं खेल पाया.



बाबर के आउट होते ही गिरा मनोबल



पाकिस्तान की अधिकतर उम्मीद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी से थी. लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम यहां फेल साबित हुए. भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 10 के स्कोर पर बाबर आजम को कैच आउट करवाया, उसके बाद मानो पाकिस्तान का मनोबल ही टूट गया.



इसके बाद पाकिस्तान को एक और झटका लगा, जब फखर ज़मान भी 10 रन बनाकर ही आउट हुए. उन्हें आवेश खान ने चलता किया था. पाकिस्तान ने 42 के स्कोर पर ही अपने दो विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद रिजवान के बीच पार्टनरशिप हुई. लेकिन वह भी कुछ ही देर चल पाई.

भुवनेश्वर कुमार ने बनाया रिकॉर्ड

टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाई. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 26 रन देकर चार विकेट लिए. किसी भी टी-20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये भारतीय बॉलर का बेस्ट फिगर है. भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान बाबर आजम, आसिफ अली, शादाब खान, नसीम शाह को चलता किया.

Brilliant bowling figures of 4/26 from @BhuviOfficial makes him our Top Performer from the first innings.



