Shaun Tait Pakistan vs England: गेंदबाजी कोच शॉन टेट ने सरेआम उड़ाया पाकिस्तान टीम का मजाक, हक्का-बक्का रह गया मैनेजमेंट

Shaun Tait Pakistan vs England: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 7 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. अब तक 6 मुकाबले हो चुके हैं और सीरीज 3-3 से बराबरी पर है. छठा मैच शुक्रवार को खेला गया, जिसमें इंग्लैंड टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की.

मैच में बुरी तरह हार झेलने के बाद जब प्रैस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, तो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट ने अपने ही टीम मैनेजमेंट का मजाक उड़ा दिया. टेट का अटपटा बयान सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मॉडरेटर को बीच में आना पड़ा और टेट को समझाया गया.

बुरी तरह हारते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेट को भेजते हैं

दरअसल, छठे मैच में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉन टेट को भेजा गया था. वह इस बात से बेहद नाराज दिखाई दिए कि हार के बाद उन्हें ही भेजा जाता है. उन्होंने इसे शब्दों में भी बयान कर दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल-जवाब से पहले शॉन टेट ने कहा, 'जब हम बुरी तरह हारते हैं, तो वे (टीम मैनेजमेंट) मुझे भेजते हैं.'

इतना सुनते ही मॉडरेटर तुरंत बीच में आया और माइक बंद कर दिया. इसके बाद मॉडरेटर ने शॉन टेट से पूछ लिया कि क्या वह ठीक हैं. यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं या नहीं. इस पर टेट ने 'हां' कहा. यहां ऐसा लग रहा था जैसे मॉडरेटर ने टेट को समझाया हो कि उनके इस बयान से हंगामा हो सकता है.

Pakistan bowling coach Shaun Tait speaks to the media after the sixth T20I#PAKvENG | #UKSePK https://t.co/bS03Yp0WJf