बाबर-रिजवान की बिग बैश में एंट्री पर खुश हुई ऑस्ट्रेलियाई एंकर, दिया ये रिएक्शन

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हिट तिकड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में दिखाई दे सकती है. बिग बैश लीग के नए सीजन के लिए तीनों ही खिलाड़ी ड्राफ्ट में अपना नाम दे सकते हैं. इस खबर पर अब ऑस्ट्रेलिया की मशहूर क्रिकेट प्रेजेंटर एरिन होलैंड का रिएक्शन आया है और उन्होंने पाकिस्तानी तिकड़ी की तारीफ की है.



एरिन होलैंड ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बीबीएल की सभी टीमों को इन तीनों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए. बता दें कि एरिन होलैंड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग की वाइफ हैं. वह पाकिस्तान सुपर लीग में भी एंकरिंग करती हैं और पाकिस्तान में काफी पॉपुलर भी हैं.



Seen the demolition these 3 can inflict first hand at @thePSLt20 - all @BBL teams should be putting their hands up for them in the draft!! @7Cricket #BBL #BBL12Draft https://t.co/EoR5904S00