Happy Birthday 'Sir' Don Bradman: ब्रैडमैन के डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया को मिली थी सबसे बड़ी हार, आज भी है ये रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया को 93 साल पहले ऐसा जख्म मिला, जो आज भी हरा है. उसे अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड से ऐसी हार मिली, जो रिकॉर्ड बुक में अब तक सबसे ऊपर दर्ज है. वह क्रिकेट की दुनिया के महानतम बल्लेबाज सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन का पदार्पण टेस्ट था. दरअसल, ब्रैडमैन का आज ही के दिन (27 अगस्त) 1908 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के कूटामुंड्रा में जन्म हुआ था.

नवंबर 1928 में सर डॉन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकट में पदार्पण किया था. डॉन ब्रैडमैन के लिए वह डेब्यू टेस्ट तो यादगार नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन (30 नवंबर से 5 दिसंबर, 1928) में खेले गए उस टेस्ट के दौरान कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए.

अपने पदार्पण टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सातवें नंबर पर उतरे डॉन ब्रैडमैन ने पहली पारी में 18 रन बनाए. जबकि दूसरी पारी में छठे नंबर पर 1 रन ही बना पाए. इंग्लैंड ने उस ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी.

अंग्रेजों ने वह मैच 675 रनों से जीता. दिलचस्प है कि टेस्ट मैच में सर्वाधिक रनों की जीत के मामले में आज भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में इंग्लैंड को 562 रनों से हराया, लेकिन 675 रनों का आंकड़ा आज भी उससे दूर है.

डॉन ने 20 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. मजे की बात यह है कि उनके साथ डेब्यू कर रहे ब्रेट आइरनमॉन्गर 46 साल के थे. आइरनमॉन्गर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट पदार्पण करने वाले सबसे बजुर्ग खिलाड़ी थे.

29 centuries in 52 Test matches, at an average of 99.94.



Sir Donald Bradman, forever unrivalled, born on this day in 1908. pic.twitter.com/Vk0U2pQPnX