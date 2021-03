सात समंदर पार भी ऋषभ पंत का जादू, NZ के इस बल्लेबाज ने खेला हैरतअंगेज शॉट, VIDEO

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का जादू सात समंदर पार भी चल रहा है. अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और टी20 सीरीज में कुछ ऐसे शॉट लगाए, जिसकी खूब चर्चा हुई. इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाए उनके हैरतअंगेज शॉट को कौन भूल सकता है.

पंत ने टेस्ट सीरीज में एंडरसन की गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेला था, जो स्लिप के ऊपर से चौके के लिए गया था. इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रिवर्स स्कूप खेला. इस शॉट को देखने के बाद आर्चर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम हैरान रह गई थी.

वहीं, अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने ऐसा ही शॉट मारा है. उन्होंने रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर रिवर्स स्कूप खेला, जो थर्ड मैन के ऊपर से सिक्स के लिए गया. कॉनवे ने मैच में 52 गेंदों में 92 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 66 रनों से हरा दिया.

A batting masterclass from yep you guessed it Devon Conway, has lead the @BLACKCAPS to a mammoth total of 210/3.



Catch the chase, wherever you are, on Spark Sport #NZvBAN ⭕️🏏 pic.twitter.com/BkEybtocPk