ENG vs NZ Test: इंग्लैंड ने कसा शिकंजा, तेज गेंदबाजों के तूफान में ढह गई न्यूजीलैंड टीम

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 जून से लंदन के लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले दिन गुरुवार को इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने जमकर कहर ढाया, जिसकी बदौलत टीम ने न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस दिया है.

इंग्लिश तेज गेंदबाजों के तूफान में न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 132 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए कॉलिन डी ग्रैंडहोम तारणहार बने, जिन्होंने 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुई टीम को 132 के आंकड़े तक पहुंचाया. इंग्लिश फास्ट बॉलर मैटी पॉट्स ने इस मैच के साथ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहली ही पारी में 4 विकेट झटक लिए.

