Shane Warne Tribute in ENG vs NZ Test: लॉर्ड्स में शेन वॉर्न को ट्रिब्यूट, 23 ओवर के बाद 23 सेकंड के लिए रोका इंग्लैंड-न्यूजीलैंड टेस्ट

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच दो जून से लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले दिन गुरुवार को बीच मैच में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड दिवंगत शेन वॉर्न को याद किया गया. न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 23 ओवर के बाद मैच को 23 सेकंड के लिए रोका गया और शेन वॉर्न को ट्रिब्यूट दिया गया.

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो में देख सकते हैं कि 23वां ओवर खत्म होने के बाद मैदान पर लगी स्क्रीन पर शेन वॉर्न को दिखाया जाता है. इसी दौरान फैन्स, खिलाड़ी (मैदान के अंदर-बाहर) और अंपायर समेत बाकी सभी ने खड़े होकर वॉर्न के सम्मान में तालियां बजाईं.

After 23 overs, the game pauses for 23 seconds of applause in memory of the the great Shane Warne 👏❤️ pic.twitter.com/zr2Ih2XK7o