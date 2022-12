Naseem Shah PAK vs ENG Test: 'मुझे मारने के चक्कर में हैं', पाकिस्तानी युवा गेंदबाज नसीम शाह ने पत्रकार से पूछ लिया अजीब सवाल

Naseem Shah PAK vs ENG Test: पाकिस्तान टीम अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज का पहला मैच एक दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जिसमें बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई है. इस तरह की बल्लेबाजी देखने के बाद अब रावलपिंडी की पिच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

पाकिस्तान के ही पूर्व दिग्गज शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर ने भी पीसीबी की जमकर आलोचना ही है. इसी बीच पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसी टेस्ट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम शाह से एक पत्रकार ने अजीब सवाल किया.

इस सवाल के जवाब नसीम ने मजाकिया अंदाज में पत्रकार से ही पूछ लिया कि मुझे मारने के चक्कर में हैं. हालांकि इस दौरान कॉर्डिनेटर ने पत्रकार को रोकना चाहा, लेकिन पत्रकार अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहने लगा कि उनका सवाल पूरा सुनिए. उनका मतलब कुछ ओर है. पत्रकार और कॉर्डिनेटर के बीच चल रही बहस को नसीम ने ही शांत कराया और कहा कि उन्हें सवाल करने दें.

पत्रकार ने फैसलाबाद की पिच का उदाहरण दिया

दरअसल, वीडियो में पत्रकार रावलपिंडी की पिच को लेकर सवाल कर रहा था. उसने अपने सवाल में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाज डेनिस लिली से जुड़े एक पुराने वाकये का भी जिक्र किया. पत्रकार ने कहा, 'यह पिच ठीक उसी तरह है, जैसी कुछ सालों पहले फैसलाबाद की थी. उस वक्त गेंदबाज डेनिस लिली ने गेंदबाजी कराते हुए कहा था कि मैं मर जाऊं तो मुझे इस विकेट (पिच) पर दफन किया जाए. क्या आप समझते हैं कि ऐसी ही विकेट थी.'

नसीम ने पूछा- मुझे भी मारने के चक्कर में हैं

पत्रकार के इतने कहने पर ही नसीम शाह बीच में बोल पड़े. उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, 'सर, अब आप मुझे भी मारने के चक्कर में हैं.' शाह की यह बात सुनकर सभी हंसने लगे. माहौल मजाकिया हो गया था. इसी बीच कॉर्डिनेटर ने टोका, तो पत्रकार भड़क गया और उसने कहा, 'मेरी टोपी और सलवार-कमीज देखकर ये मत समझना की नया आया हूं. ये सारे बच्चे हैं मेरे सामने. मुझे सवाल पूछने दीजिए.'

Most action we've had all day pic.twitter.com/pY2nstvcQk