CSK-धोनी के बीच 14 वर्षों का साथ, जानें क्यों माही पर इतना भरोसा करती है फ्रेंचाइजी?

महेंद्र सिंह धोनी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच 14 वर्षों का साथ है. आईपीएल की शुरुआत से ही धोनी सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं. फ्रेंचाइजी आखिरी धोनी पर क्यों इतना भरोसा करती है, इसका जवाब सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन ने दिया है.

उन्होंने धोनी और सीएसके के बीच खास रिश्ते के बारे में बताया. धोनी आईपीएल के पहले सीजन से सीएसके के कप्तान हैं. धोनी की कप्तानी में सीएसके आईपीएल की 3 बार चैम्पियन रह चुकी है. धोनी के नेतृत्व में सीएसके दो बार चैम्पियन्स लीग का खिताब भी जीत चुकी है. धोनी के नाम बतौर कप्तान आईपीएल में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड दर्ज है.

महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके के लिए कुल 197 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 119 में उसे जीत और 76 मैचों में हार मिली. धोनी की कप्तानी में सीएसके 8 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है. 2020 का सीजन उसके लिए सबसे खराब रहा था. पहली बार ऐसा हुआ था कि वह लीग स्टेज को पार नहीं कर पाई.

'निरंतरता और निष्ठा भी एक चीज'

इसके बावजूद सीएसके को धोनी पर भरोसा है और एक बार फिर उनकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार है. श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी सीएसके के लिए हर मैच जीतना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि धोनी को जो पसंद होता है वो वही करते हैं. एक और बात क्रिकेट जीतने के लिए ही खेला जाता है और आईपीएल के साथ भी ऐसा है. लेकिन निरंतरता और निष्ठा भी एक चीज होती है.

