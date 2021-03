India Today Conclave South 2021: क्या फिर क्रिकेट की दुनिया में लौट रहे हैं श्रीनिवासन? दिया ये जवाब

तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनावों के बीच आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 में शुक्रवार को चुनाव, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मनोरंजन, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मसलों पर चर्चा की गई. चेन्नई में आयोजित कॉन्क्लेव के पहले दिन प्रसिद्ध उद्योगपति और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन भी मंच पर पहुंचे. इसी दौरान उन्होंने क्रिकेट, उद्योग से लेकर तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा की.

इंडिया सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एन. श्रीनिवासन ने कहा कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा औद्योगिक माहौल है. राज्य में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु उद्योग के लिहाज से सबसे ज्याजा उपयुक्त राज्य है, करुणानिधि और जयललिता ने राज्य के औद्योगिकरण पर ध्यान दिया. एन. श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन यह तय है कि तमिलनाडु हमेशा जीतेगा.

एन. श्रीनिवासन ने क्रिकेट के मुद्दे पर भी चर्चा की. श्रीनिवासन ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सभी राज्यों की प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में काफी प्रतिभाएं हैं. IPL से क्रिकेट खेलने वाले युवाओं में जोश आया है.

