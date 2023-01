MS Dhoni Retirement: महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बड़ा खुलासा, ऋषभ पंत समेत दो लोगों को पहले से पता था

MS Dhoni Retirement: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दो बार के वर्ल्ड कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ही अपने फैसलों से चौंकाने वाले रहे हैं. ऐसा ही कुछ उन्होंने 15 अगस्त 2020 को किया था, जब अचानक से संन्यास का ऐलान कर दिया था. फैन्स और खेल जगत के दिग्गजों को धोनी के इस फैसले से बड़ा झटका लगा था.

मगर अब इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. पता चला है कि धोनी के संन्यास के बारे में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को पहले से पता था. इस बात का खुलासा खुद श्रीधर ने ही किया है.

2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था आखिरी मैच

धोनी बतौर कप्तान सभी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे. उन्होंने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था. इसके दो साल बाद चैम्पियंस ट्रॉफी खिताब भी अपने नाम किया था. धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला था. श्रीधर के मुताबिक, धोनी ने इसी मैच के दौरान रिटायरमेंट का मन बना लिया था. तब धोनी ने संन्यास लेने के संकेत ऋषभ पंत और श्रीधर को दिए थे.

MS Dhoni on Instagram: Consider me retired from 19:29 👀 pic.twitter.com/ZEgJL82x3h