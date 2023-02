MS Dhoni Police: महेंद्र सिंह धोनी ने फिर किया फैन्स को हैरान, पुलिस ऑफिसर की वर्दी में आए नजर, जानिए मामला

MS Dhoni Police: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ही अपने फैन्स को सरप्राइज देते हुए नजर आते हैं. इस बार भी उन्होंने अपने फैन्स को कुछ ऐसा ही हटकर सरप्राइज दिया है. दरअसल, धोनी की एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस फोटो में पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान धोनी पुलिस ऑफिसर की वर्दी में नजर आ रहे हैं.

दरअसल, धोनी सचमें कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बने हैं. ना ही धोनी ने फिल्म एक्टिंग में कदम रखा है. माही लगातार विज्ञापनों में नजर आते हैं. इनमें उनका अलग-अलग लुक देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. धोनी एक विज्ञापन में पुलिस ऑफिसर बने हैं.

धोनी का यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल

बस धोनी का इसी विज्ञापन में पुलिस ऑफिसर वाला लुक वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर धोनी का यह नया लुक फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. फैन्स ने धोनी के इस नए लुक को जमकर शेयर किया है. साथ ही मजेदार कमेंट्स भी किए हैं.

Ms dhoni as police finded Mahendra has 9 fir

And he is in search of him pic.twitter.com/me8K0zlFsz