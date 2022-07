Mohammed Siraj on Axar Patel: 'मैं भी मार दूंगा छक्का', अक्षर पटेल को देख मोहम्मद सिराज को आया जोश

Mohammed Siraj on Axar Patel: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी है. तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. दूसरे मैच में जीत के हीरो स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

अक्षर पटेल ने मैच में पहले गेंदबाजी में एक विकेट झटका. इसके बाद बैटिंग में धमाल मचाते हुए 35 बॉल पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली. अक्षर की इस मैच विनिंग पारी के फैन्स भी कायल हो गए. जबकि उनके साथ बैटिंग कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तो पूरे जोश में आ गए थे.

मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में सिराज ने इस बात का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि अक्षर को देखकर लग रहा था कि मैं भी छक्का मार दूंगा. सिराज का यह वीडियो खुद बीसीसीआई ने शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

वह जज्बात बहुत ही हाई थे: सिराज

वीडियो में सिराज ने कहा, 'वह जज्बात बहुत ही हाई थे. अक्षर को देख के लग रहा था कि जैसे वह बात कर रहा था, जैसे वह pumped था, अलग ही फील हो रहा था. मुझे भी फील हो रहा था कि मैं भी मार दूंगा छक्का. लेकिन सेंसिबल यही था कि मेरा सिंगल लेना और मुझे परमिशन भी यही थी.'

