Mohammed Siraj IND vs SL Match: मोहम्मद सिराज से भिड़ना पड़ गया भारी, श्रीलंकाई खिलाड़ी चमिका करुणारत्ने को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

Mohammed Siraj IND vs SL Match: भारतीय टीम ने अपने घर में श्रीलंकाई टीम को वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी. तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से श्रीलंकाई टीम का सूपड़ा साफ कर दिया. इस सीरीज के हीरो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया.

सीरीज का तीसरा मैच तिरुवनंतपुरम में रविवार को खेला गया, जिसमें सिराज ने 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को 317 रनों से शानदार जीत दिलाई. इस मैच में एक ऐसा भी वाकया देखने को मिला, जब श्रीलंकाई बल्लेबाज चमिका करुणारत्ने और सिराज के बीच टकराव देखने को मिला.

इस तरह हुआ करुणारत्ने-सिराज के बीच टकराव

इस टकराव का नुकसान खुद श्रीलंकाई खिलाड़ी को ही उठाना पड़ा. सिराज ने बेहतरीन अंदाज में करुणारत्ने को शिकार बनाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया. यह पूरा घटनाक्रम श्रीलंकाई पारी के दौरान 12वें ओवर में हुआ. यह ओवर सिराज ने किया.

Another one bites the dust! 🔥 @mdsirajofficial gets his FOURTH wicket with a beauty of a delivery! Follow the match ▶️ https://t.co/q4nA9Ff9Q2 … #TeamIndia | #INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/VmLaxzxa99

इसी ओवर की तीसरी बॉल पर करुणारत्ने ने ऑफ साइड कवर की ओर डिफेंसिव शॉट खेला और एक रन के लिए दौड़ पड़े थे. मगर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने रन लेने से मना कर दिया और लौटा दिया. तब करुणारत्ने रनआउट से बाल-बाल बचे थे. मगर इसी दौरान उनकी सिराज के साथ बहस हो गई.

स्टाइल दिखाने के चक्कर में गंवाया विकेट

इसके बाद अगली बॉल सिराज ने फिर स्टम्प लाइन में डाली, जिस पर करुणारत्ने ने डिफेंस किया और सिराज को दिखाने के लिए उसी पोज में क्रीज के बाहर खड़े रहे. ऐसा लग रहा था, जैसे करुणारत्ने सिराज को स्टाइल मारकर दिखा रहे हों. उस शॉट के बाद बॉल सीधे सिराज के हाथों में आई, तो सिराज ने मौका नहीं गंवाया और डायरेक्ट थ्रो मारकर स्टम्प बिखेर दिए.

इसके बाद अपील करने पर मामला थर्ड अंपायर के पास गया और वहां से करुणारत्ने को रनआउट करार दिया. इस तरह सिराज से बहस करने की कीमत करुणारत्ने को विकेट देकर चुकानी पड़ी. वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

Karunaratne was so busy in enjoying his shot and was posing outside the for eternity. Claver siraj ran him out. This is bizzarest dismissal I have seen. I Can't stop laughing and also Virat Kohli. #INDvSL pic.twitter.com/mX7t8cjviy