मोहम्मद सिराज के रेस्टोरेंट में जुटे टीम इंडिया के स्टार्स, मोहम्मद शमी ने शेयर की कूल Photos

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हैदराबाद स्थित रेस्टोरेंट पर आकाश दीप, मुकेश कुमार और मोहम्मद शमी जैसे स्टार्स पहुंचे. सिराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से आराम दिया गया है.

मोहम्मद सिराज की मेहमाननवाजी की मोहम्मद शमी ने जमकर तारीफ की (Photo: instagram/@mdshami.11)
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे. सिराज को रेस्ट दिया गया था. अब सिराज 9 दिसंबर से होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी हिस्सा नहीं लेने वाले हैं. सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में दोनों मुकाबले खेले थे, जहां भारतीय टीम को 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी.

मोहम्मद सिराज फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. सिराज ने इसी बीच मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, आकाश दीप जैसे स्टार्स खिलाड़ियों को हैदराबाद में स्थित अपने रेस्टोरेंट ‘जोहरफा’ पर डिनर के लिए बुलाया. बंगाल की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ हैदराबाद आई, इसी चलते इन खिलाड़ियों को सिराज के रेस्टोरेंट पर जाने का मौका मिला. पुडुचुरी के खिलाफ मैच से पहले बंगाल टीम के ये खिलाड़ी सिराज के रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान एक-दूसरे के साथ अच्छा टाइम पास करते दिखे.

मोहम्मद शमी ने इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं और मोहम्मद सिराज का धन्यवाद भी किया. शमी ने कैप्शन में लिखा, 'मोहम्मद सिराज ने मुझे और टीम के बाकी खिलाड़ियों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाया, जिससे हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई. हमने साथ में शानदार खाना खाया, हंसी-मजाक किया और मैदान के अंदर-बाहर के अनुभव साझा किए. शानदार मेहमाननवाजी के लिए मोहम्मद सिराज का धन्यवाद.'

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन में सिराज अब तक सिर्फ एक मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर एक विकेट लिया था. वहीं मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में हैं. हाल ही में सर्विसेज के खिलाफ उन्होंने 3.2 ओवरों में 13 रन देकर चार विकेट झटके थे.

मोहम्मद शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन में पांच मैचों में नौ विकेट लिए हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए आखिरी मुकाबला चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला था. इस समय बंगाल टीम सैयद एलीट ग्रुप-C में पांच में से चार मैच जीतकर 16 अंकों के साथ शीर्ष पर है. सिराज की हैदराबाद टीम एलीट ग्रुप-बी में 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और अब वे बिहार से भिड़ेंगे.

