Mohammad Azharuddin Babar Azam: पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन का बड़ा बयान, दे डाली ये बड़ी सलाह

Mohammad Azharuddin Babar Azam: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. साथ ही साथ अजहरुद्दीन ने पाकिस्तान टीम के लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर बाबर को एक बड़ी सलाह भी दी है. उन्होंने कुछ रणनीतियों को बदलने पर भी जोर दिया है.

पाकिस्तान टीम को हाल ही में अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश से हार खेलनी पड़ी थी. साथ ही न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी थी. इस सीरीज के शुरुआती दो मैचों में बाबर ने 66 और 79 रन बनाए थे, मगर फिर भी स्ट्राइक रेट को लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई थी.

अजहरुद्दीन की बाबर को अहम सलाह

इसी के बीच अजहरुद्दीन ने कहा कि बाबर आजम स्वाभाविक तौर ओपनर नहीं है. उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और खुद को मिडिल ऑर्डर में लाना चाहिए. अजहरुद्दीन ने यह बात यूएई में इंटरनेशनल टी20 लीग के दौरान कही.

