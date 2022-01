WI Vs Eng, Moeen Ali: WI के खिलाफ मोइन अली का धमाका, लगातार मारे 4 छक्के, बनाए 63 रन

WI Vs Eng, Moeen Ali: भारत के खिलाफ सीरीज़ खेलने से पहले वेस्टइंडीज़ की टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले खेल रही है. शनिवार को खेले गए चौथे टी-20 मैच में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए. इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 का स्कोर किया था.



कप्तान मोइन अली ने अपनी पारी में 28 बॉल में 63 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 7 छक्के लगाए. मोइन अली का स्ट्राइक रेट इस दौरान 225 से भी ज्यादा का रहा. मोइन अली के अलावा इंग्लैंड के जेसन रॉय ने भी फिफ्टी जमाई.

