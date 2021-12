Ind Vs Nz, Mayank Agarwal: मुंबई टेस्ट में मयंक अग्रवाल का कमाल, दोनों पारियों में कीवी बॉलर्स को धोया

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई टेस्ट में भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल का जलवा रहा. उन्होंने दोनों पारियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया. पहली पारी में उन्होंने शतक जमाकर टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया. इसके बाद दूसरी पारी में भी फिफ्टी लगाकार टीम को मैच में मजबूत किया.

मयंक ने पहली पारी में 311 बॉल खेलीं और 150 रन की पारी खेली. यह उनके टेस्ट करियर में तीसरी बार रहा, जब उन्होंने 150 का आंकड़ा छुआ है. इससे पहले उन्होंने दो बार दोहरा शतक जमाते समय भी यह उपलब्धि हासिल की थी.

उनकी यह पारी उस समय आई, जब टीम इंडिया 80 रन पर टॉप-3 विकेट गंवा चुकी थी. मयंक ने ही पारी को संभाला. उन्होंने पहले ओपनर शुभमन गिल, फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ तीन बड़ी पार्टनरशिप कीं.

दूसरी पारी में भी मयंक की शानदार पारी

इसके बाद मयंक ने दूसरी पारी में भी अपना जलवा कायम रखा. न्यूजीलैंड को 62 रन पर समेटने के बाद पहली पारी में टीम इंडिया ने 263 रन की बढ़त ली. इसके बाद कीवी टीम को फॉलोऑन नहीं खिलाया. दूसरी पारी में मयंक ने टीम को शानदार शुरुआत दी और 108 बॉल खेलकर 62 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 9 चौके जमाए. दूसरी पारी में मयंक ने चेतेश्वर पुजारा के साथ 107 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की.

FIFTY!@mayankcricket's continues his great form into the second innings.



Brings up a fine half-century.



Live - https://t.co/KYV5Z1jAEM #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/jImbl6d9ki