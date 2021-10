Ind Vs Pak: ‘फिर से TV टूटेगा..’, ‘मौका-मौका’ ऐड पर मीम्स की भरमार

Mauka Mauka Ad: टी-20 वर्ल्डकप में भारत का पहला मुकाबला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टीम के साथ है. वर्ल्डकप में होने वाले इस महामुकाबले से पहले हर बार की तरह स्टार स्पोर्ट्स द्वारा ‘मौका-मौका’ ऐड बनाया गया है.

बुधवार को नया ऐड रिलीज़ हुआ और उसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, भारत के लोगों ने एक बार फिर पाकिस्तान को वर्ल्डकप में उसका रिकॉर्ड याद दिलाया है.



क्या है इस बार के नए एड में?



इस बार भी मौका-मौका ऐड में वही पुराने वाले पाकिस्तानी फैन को दिखाया गया है, इस बार वह दुबई के मॉल में टीवी खरीदने गया है. टीवी वाले से वह बड़ा टीवी मांगता है, ताकि पाकिस्तान की जीत उसपर देख सके. टीवी वाला एक की बजाय दो टीवी देता है और कहता है कि एक पर एक फ्री है, जो मैच के बाद तोड़ने के काम आएगा.



एड आते ही ट्विटर पर मीम्स की बाढ़



मौका-मौका ऐड के आने की देरी थी कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, लोगों को ये वाला ऐड भी पसंद आया. ऐसे में यूजर्स ने लिखा कि इस बार फिर से पाकिस्तान के घरों में टीवी टूटेगा. कुछ ने लिखा कि हमें तो कब से इस ऐड का इंतज़ार था.

Mauka Mauka is back 🔥🔥🔥 https://t.co/WGvsdDFVjJ — Aman Mittal (@Amaniitr) October 13, 2021



एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इसका इंतजार था, बाय वन-ब्रेक वन.. फ्री. हालांकि, कुछ यूज़र्स ने कहा कि ये वाला नहीं बल्कि साल 2015 वाला मौका-मौका ऐड ही सबसे बढ़िया था.

क्या है टी20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड?



सिर्फ टी20 वर्ल्डकप ही नहीं बल्कि 50 ओवर वर्ल्डकप में भी भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी बढ़िया है. पाकिस्तान को अभी भी इंतज़ार है कि वह भारत को वर्ल्डकप में हराए. टी-20 वर्ल्डकप की बात करें तो भारत ने अभी तक खेले गए पांचों मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दी है.